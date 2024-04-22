مقابر جماعية للفلسطينيين بقطاع غزة .. مصر : من المؤسف والمشين أن يستمر انتهاك القانون والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة

الشارقة - اميمة ياسر - صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، اليوم الإثنين، بأنه من المؤسف والمشين أن يستمر انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين، على مرأى ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن.

جاء ذلك في تعليقه على اكتشاف مقابر جماعية للفلسطينيين بأحد المجمعات الطبية في خان يونس بقطاع غزة.

وأدان أبو زيد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، مجدداً التأكيد على ضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الإنتهاكات، وإجراء التحقيقات اللازمة للمسائلة ومحاسبة مرتكبيها.

وأضاف، بأن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل فجاجةً وخطورةً، ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً بضرورة وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف الفلسطينية، اليوم الإثنين، جثامين 73 مواطنا من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للجثامين التي عُثر عليها إلى 283 جثة من ثلاث مقابر جماعية من مجمع ناصر الطبي، بعد انسحاب الاحتلال من مدينة خان يونس، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ولفتت إلى أن الجثامين تعود أغلبيتها لمواطنين من مختلف الفئات والأعمار، وقتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمجمع، ودفنتهم بشكل جماعي داخله.

وأكدت أن العدد الأكبر من الشهداء من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات، من النساء والأطفال، إذ تتعمد قوات الاحتلال جرف عشرات الجثث ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع.