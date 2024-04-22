العالم يتوقع انتكاسات جديدة في حرب أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفس الأوكرانيون الصعداء بشكل جماعي بعدما كسر مجلس النواب الأمريكي جمودا تشريعيا تسبب في زيادة الصعوبات على خطوط الجبهة في الحرب، وجعل من الصعب على القوات الأوكرانية التصدي للهجمات الروسية وحماية البنية التحتية المهمة.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية في تقرير لها أن محللين يقولون إنه رغم الضخ الجديد للمساعدات الجاهزة للدفع بها بمجرد أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون ويوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا، وهما الأمران اللذان من المتوقع حدوثهما منتصف الأسبوع الجاري، ربما يستغرق تحديد ما إذا كان يمكن قلب مسار ما حدث في الأشهر الأخيرة بعض الوقت.

وكان الأوكرانيون يستعدون لمواجهة قصف شبه ليلي مضاعف على المدى القصير على الأقل للمدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد بالصواريخ والطائرات المسيرة، كان قد تفاقم في الأسابيع الأخيرة جراء استنزاف ونفاد مثير للقلق لذخيرة الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقد تحاول روسيا الغاضبة أن تشن المزيد من الهجمات العقابية قبل أن يصل المزيد من المساعدات لتعزيز الدفاع الجوي.

وأصدر الرئيس فولوديمير زيلينسكي بيان تقدير بعد التصويت الأمريكي، وبنفس القدر من الأهمية في رد فعل زيلينسكي الأولي، كان ما لم يصرح به زيلينسكي؛ حيث امتنع الزعيم الأوكراني بحرص شديد عن الإشارة إلى مشاعر الإحباط لدى الأوكرانيين بشأن المدى الطويل لصدور المشروع.