1,160 كيلو تمر هدية سعودية للبرازيل

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يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 100 طن من التمور للفئات الأكثر احتياجا في 20 ولاية برازيلية، إضافة إلى 12 دولة أخرى في قارتي أمريكا الجنوبية والوسطى.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للعديد من الدول حول العالم.
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