ياسر رشاد - القاهرة - قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن حروب المنطقة تضعها في منعطف خطير ومستقبل مظلم وعواقب كارثية.

مجلس التعاون الخليجي..حروب المنطقة تضعها في مُنعطف خطير ومستقبل مُظلم وعواقب كارثية

وشدد الأمين العام ؛على هامش منتدى الأمن والتعاون الإقليمي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة ومحيطها.



كما طالب البديوي ؛ إسرائيل بوقف اطلاق النار ووقف عملياتها العسكرية ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تأخير، مطالبًا المجتمع الدولي أيضاً باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إسرائيل ردا على العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين.

وأشارالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي؛ إلى أن أوضاع المنطقة أخذت منحى خطيراً بالنسبة إلى شعوب المنطقة ويجب على كافة الأطراف ضبط النفس.

وفي سياق آخر ، أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الوضع في كوسوفو يثير قلقا بالغا بالنسبة لروسيا، لافتا إلى أن الأمور في المنطقة ماضية في التدهور.



وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن كوسوفو: «الوضع في كوسوفو وفي المنطقة ككل يثير قلقنا الشديد، فهو مستمر في التدهور».

وأشار نيبينزيا إلى أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد على الغرب بشكل جماعي التستر على «العنف المنهجي الواضح ذي الدوافع العرقية من قبل سلطات بريشتينا».

