شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 84 كيلومترًا، من مدينة لاي، وعلى عمق 103.3 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.