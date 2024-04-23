بعد إقرار قانون رواندا.. وفاة 5 مهاجرين بين فرنسا وبريطانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، إن 5 مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم خلال محاولة لعبور القنال الإنجليزي أو قناة المانش من منطقة قريبة من بلدة ويميرو الفرنسية.

وأكد خفر السواحل الفرنسي أن عملية إنقاذ للشرطة أسفرت عن العثور على عدة "جثث" بعد محاولة فاشلة لعبور القنال الإنجليزي.

وقال متحدث باسم خفر السواحل إن عناصر الخفر ما زالوا يعملون في البحر بعد ما وصفه المسؤول بأنه "مزدحم" في ظل ما شهده من عدة محاولات للعبور.

وتأتي محاولات الهجرة هذه بعد أن أقر مجلس العموم البريطاني مساء الاثنين قانونا سيسمح للحكومة البريطانية بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بدلا من انتظارهم في بريطانيا لحين البت في طلباتهم.

وقالت صحيفة "لا فويس دو نورد" إنه جرى إنقاذ نحو 100 مهاجر في وقت مبكر الثلاثاء، في عملية شاركت فيها ثلاث طائرات هليكوبتر وعدة قوارب إنقاذ.

ويعتبر القنال بين فرنسا وبريطانيا واحد من أكثر ممرات الملاحة ازدحاما في العالم كما أن تياراته قوية مما يجعل عبوره على متن قوارب صغيرة أمرا خطيرا.

وعادة ما يقوم مهربو البشر بتكديس أعداد كبيرة من المهاجرين على قوارب متهالكة بما يتركها بالكاد قادرة على الطفو ويجعلها عرضة للغرق بسهولة نتيجة لارتطام الأمواج أثناء محاولة الوصول إلى الشواطئ البريطانية.

فيما قضت محكمة بريطانية، بعدم قانونية خطة حكومية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا في محاولة لردع المهاجرين عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي.

وقال قضاة محكمة الاستئناف إن رواندا لا يمكن اعتبارها "دولة ثالثة آمنة" يمكن إرسال المهاجرين إليها.

من المرجح أن تطعن الحكومة على الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

وتعهدت حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك "بإيقاف القوارب" - الزوارق المزدحمة والمراكب الصغيرة الأخرى التي تقوم بالرحلة من شمال فرنسا وعلى متنها مهاجرين يأملون في العيش بريطانيا.

ووصل أكثر من 45000 شخص إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي في عام 2022، وتوفي العديد أثناء محاولة العبور، وفقا للأسوشيتد برس.

واتفقت حكومتا بريطانيا ورواندا منذ أكثر من عام على إرسال بعض المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة إلى رواندا، حيث ستتم معالجة طلبات لجوئهم. أولئك الذين يحصلون على حق اللجوء سيبقون في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بدلاً من العودة إلى بريطانيا.