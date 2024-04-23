بالصور- وصول 50 من مصابي غزة لمستشفيات جامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبلت مستشفيات سوهاج الجامعية، اليوم الثلاثاء، 50 حالة بينهم أطفال ونساء من مصابي قطاع غزة؛ لإجراء العمليات اللازمة وتلقي العلاج.

من جهته أوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات صحفية أن جميع المستشفيات الجامعية على أتم الاستعداد؛ لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء قطاع غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الدور المجتمعي للجامعة في دعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأشار "النعماني" إلى أنه تم وضع خطة طبية متكاملة لاستقبال المصابين وتجهيز فِرق طبية متخصصة ووضع كل الإمكانات والتجهيزات من أشعة وتحاليل وعمليات وغيرها للتعامل مع مختلف الإصابات الواردة للمستشفى الجامعي من أبناء الشعب الفلسطيني.