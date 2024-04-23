النشرة: إقفال مؤسسات ومكاتب "الأونروا" في مدينة صيدا ومخيماتها الفلسطينية

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان الحراك الفلسطيني الموحد المستقل في مخيم عين الحلوة أقفل جميع مؤسسات ومكاتب "الأونروا" في مخيمي "عين الحلوة والمية ومية" ومدينة صيدا، بما فيها المدارس والعيادات الصحية والشؤون الاجتماعية، في خطوة تصعيدية رفضا لسياسات الوكالة تجاه الموظفين وتقليص الخدمات.

وقد جاء إضراب الحراك الفلسطيني الموحد المستقل في سياق التحركات التي دعت إليها تحالف القوى الفلسطينية"، واتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" واللجان الشعبية والقوى الأهلية والحراكات والفاعليات دون فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، منذ مطلع منذ مطلع شهر آذار الفائت، على خلفية توقيف مدير ثانوية دير ياسين في مخيم البص المربي فتح الشريف.

واكد الحراك في بيان، إنّ الاضراب سيكون خطوة تحذيرية ردّاً على قرارات إدارة "الأونروا" بحق الموظفين، في إشارة إلى قضية توقيف المعلم شريف على خلفية تنظيمه نشاطاً إنسانياً لدعم أهالي قطاع غزّة، بذريعة خرق ​سياسة​ الحيادية"، إضافة إلى رفض تقليص المساعدات المالية للمستفيدين من برنامج العسر الشديد "الشؤون" وكذلك تقليص الخدمات الطبية، وتأكيداً على حق الفلسطينيين بثبات خدمات "الأونروا" وتحقيق الأمان الوظيفي للموظفين.