بيان مشترك لـ6 نواب معارضين: تقاعس النواب عن انتخاب رئيس هو كارثة فريدة شاذة في التاريخ

لفت النواب نجاة عون صليبا وبولا يعقوبيان وياسين ياسين وابرهيم منيمنة وفراس حمدان وملحم خلف، في بيان، الى أن "ما يتخوف منه البعض في لبنان، واستحال على البرلمان ان يجتمع، بسبب ظروف قاهرة او امتنعت اكثرية اعضائه عن تلبية واجبهم الدستوري، فيكون هذا البلد الصغير قد اعطى العالم صورة اخرى من الكوارث الشاذة الفريدة في التاريخ، لما يصيب شعباً اصبح مفككاً، متناثر الطوائف والاحزاب في اطار دولة اسمية بدون حياة وفعل ومسمى".

وتوجهوا الى النواب بالقول "ان امتناعنا عن القيام بواجبنا الدستوري المستمر منذ ما يزيد عن سنة ونصف السنة هو معيب بحق الشعب اللبناني. انه كارثة فريدة شاذة في التاريخ. حولنا الدولة الى دولة اسمية من دون حياة ومن دون فعل ومن دون مسمى. دقت ساعة الإنقاذ، فهل من مجيب؟".