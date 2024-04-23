الشلن الأوغندي ثابت مع تقديم الدعم لتدفقات الأعمال الخيرية

ياسر رشاد - القاهرة - قال متعاملون إن الشلن الأوغندي استقر مقابل الدولار اليوم الثلاثاء مع مساعدة بعض تدفقات العملة الصعبة من منظمات غير حكومية في تقديم الدعم.

وفي الساعة 0856 بتوقيت جرينتش، سجلت البنوك التجارية سعر الشلن عند 3810 / 3820، وهو نفس مستوى إغلاق أمس الاثنين.

أغلق العديد من التجار في العاصمة الأوغندية كمبالا، أعمالهم يوم الثلاثاء، احتجاجا على تطبيق نظام الفواتير الضريبية المثير للجدل ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

غضب التجار

يعتقد العديد من رجال الأعمال أن النظام الجديد سيعقد عملياتهم ويؤدي إلى دفع المزيد من الضرائب، يقولون أيضا أن البرنامج مكلف للغاية.

تم إطلاق نظام الإيصالات والفواتير المالية الإلكترونية (EFRIS) من قبل وكالة الضرائب في يناير 2021 لتتبع المبيعات والضرائب في الوقت الفعلي، ولم يتم تطبيقه إلا مؤخرا بين صغار التجار، مما أثار احتجاجات.

وفي الأسبوع الماضي، نظم التجار في كمبالا والمدن الكبرى الأخرى مظاهرات لمدة يومين ضد تطبيق النظام.

وقد مضت هيئة الإيرادات الأوغندية قدما في النظام على الرغم من مخاوف التجار، بحجة أن اعتماده سيحد من التهرب الضريبي ويسهل على الشركات تقديم الإقرارات الضريبية.

تتزايد زراعة الخيزران في أوغندا ، حيث ترى الحكومة أن المحصول القوي وسريع النمو يتمتع بإمكانات نمو حقيقية.

وتقول السلطات المحلية، إنه يمكن حرقه للحصول على الوقود في المجتمعات الريفية، مما يخفف الضغط عن احتياطيات الغابات المتضائلة من الأوكالبتوس والموارد الطبيعية الأخرى.

يقول دعاة الحفاظ على البيئة إنه نبات قوي يمكن أن ينمو في أي مكان تقريبا، وترى الشركات أنه محصول نقدي له استخدامات تتراوح من الأثاث إلى أعواد الأسنان.

يمتلك تاجا نواغابا، وهو مزارع ورجل أعمال من الخيزران، مصنعا للأثاث من الخيزران بالقرب من العاصمة الأوغندية كمبالا.

إنها مادة متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق يقول: "نحن نصنع بعض المنتجات ، وليس العدد الذي ينبغي، نحن نصنع هذه الطاولات كما رأيتم ، الكراسي ، نصنع الأقلام من طرف الخيزران التي لا نستخدمها عادة ، لقد صنعنا بالتأكيد أكواب ، صنعنا الجوائز ، صنعنا منحوتات ، صنعنا عددا كبيرا من الأشياء - عدد كبير من المنتجات. "

يتم استيراد بعض أنواع الخيزران المزروعة في أوغندا من آسيا ، ولكن العديد منها، مثل تلك التي يتم تدخين براعمها ثم غليها لإعداد وجبة تقليدية شهيرة في شرق أوغندا تنمو برية.

على بعد بضعة كيلومترات من مدينة مبارارا في غرب أوغندا ، توجد مزرعة تجارية كبيرة تضم قطعة أرض من الخيزران تبلغ مساحتها سبعة أفدنة.

يتم الاعتناء بالنباتات في مزرعة كيتارا جيدا ، وجلس مخزون من 10000 عمود من الخيزران في انتظار بيعها.

وقال القائم بالأعمال جوزيف كاتومبا إن العقار أصبح أشبه بمزرعة تجريبية للأشخاص الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الخيزران.

عادة ما تكون نباتات الخيزران جاهزة للحصاد في غضون ثلاث إلى خمس سنوات ، ويمكن أن تكون المزرعة التي يتم صيانتها جيدا مفيدة لمدة 50 عاما على الأقل كما يقول كاتومبا.

"بعد بحثنا عن الخيزران ، اكتشفنا أنه عندما تزرع الخيزران في سن 12 عاما - لأنك تبدأ في حصاد الخيزران بعد 3 سنوات وتبدأ في الكسب منه ، لذلك عندما تبدأ الحصاد بعد تلك السنة الثالثة ، سيكسب أطفالك وأحفادك وأحفادك من نفس الخيزران - وهذا هو السبب في أننا توقفنا عن زراعة الأوكالبتوس ولجأنا إلى الخيزران ".

على عكس الأوكالبتوس، نبات مزهر طويل يزرع على نطاق واسع هنا لأخشابه، لا يوجد موسم الخيزران.

ينمو الخيزران بشكل أسرع من الأوكالبتوس ويتجدد مثل الأعشاب الضارة، كما يمكن أن تزدهر في التربة الفقيرة.

توقفت مزرعة كيتارا عن زراعة قطع جديدة من الأوكالبتوس بينما تستمر مساحة الخيزران في التوسع.