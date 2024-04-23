الإمارات وعمان تؤكدان ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت دولة الإمارات وسلطنة عمان، الثلاثاء، مواقفهما الداعية إلى الاستقرار والأمن والازدهار لجميع دول المنطقة وشعوبها والعالم أجمع.

وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بيانا مشتركا في ختام زيارة دولة قام بها السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى الإمارات استغرقت يومين.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة "وام"، دشنت الزيارة مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البلدين في جميع المجالات.

‎كما تناول الجانبان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا تعزيز التنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدين مواقفهما الداعية إلى الاستقرار والأمن والازدهار والنماء لجميع دول وشعوب المنطقة والعالم أجمع.

وفي الشأن الإقليمي، وفي سياق التطورات التي تشهدها المنطقة، دعا الجانبان الأطراف الإقليمية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدين موقفهما الداعي إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وحل الخلافات عبر الدبلوماسية والحوار، ومجددين مطالبتهما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وفي الشأن الاقتصادي والاستثماري الثنائي، أثنى القائدان على الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في كلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، ووجّها بأهمية تحفيز وتشجيع القطاعين العام والخاص لتطوير وتنويع التبادل التجاري والاستثماري، وإقامة شراكات استراتيجية تلبي طموحات شعبي البلدين، وتعزّز آفاق التعاون الشامل نحو المستقبل.

من جهتها أعلنت وزرة الاستثمار الإماراتية الثلاثاء، في بيان، إن دولة الإمارات وسلطنة عمان أسستا شراكة استثمارية بقيمة 129 مليار درهم إماراتي (35.12 مليار دولار) لتعميق التعاون في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة المتجددة.

جاء ذلك على هامش المنتدى الاستثماري الإماراتي العماني المشترك، والمنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على هامش زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق لدولة الإمارات.

كما أبرمت العديد من الشركات الإماراتية والعمانية اتفاقيات استثمار وتعاون في مختلف القطاعات.

وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات الطاقة المتجددة والمعادن والسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية والاستثمارات التكنولوجية، مما يعزز الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان.