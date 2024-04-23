استحل محارمه وتخلص من طفل السفاح.. الأب واقع ابنته وأنجب منها في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، بمعاقبة أب بالإعدام شنقًا؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 20104 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2023، بمواقعة ابنته كرهًا عنها حتى أنجبت منه طفلةً سفاحًا وتخلص من الرضيعة بإلقائها في الطريق العام حتى فارقت الحياة.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 3023 كلي جنوب الزقازيق لسنة 2023، لشهر سبتمبر من العام المنصرم، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "ت أ ال ح" إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بمواقعة ابنته كرهًا عنها حتى حملت منه في طفلةً سفاحًا، وعند وضع المجني عليها ابنتهما الرضيعة أخذ المتهم الصغيرة وتركها في مكان خالٍ من المارة ليلًا حتى فارقت الحياة في نطاق مركز شرطة بلبيس.

أمر الإحالة أسند إلى المتهم أنه قد واقع ابنته المجني عليها بغير رضاها وقد نتج عن ذلك حملها سفاحًا، وحين أنجبت ابنته المجني عليها منه عرض حياة المجني عليها الطفلة التي وضعتها ابنته للخطر وهي رضيعة لم يجاوز عمرها أيامًا معدودات؛ ذلك بأن تركها في مكان خالًٍ من الآدميين في ظلمات الليل بباحة إحدى الطرق غير مبالٍ بصراخها وأنينها، ما أدى لوفاتها على النحو الوارد تفصيلًا في التحقيقات.