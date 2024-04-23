بالصور- بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة والاتحاد الأوربي لتطوير البر الغربي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد الأوربى والمعونة الألمانية، لتنفيذ مشروع تطوير البر الغربى ضمن سلسلة حلقات الشراكة المصرية الأوروبية فى العديد من المجالات المختلفة.

وأكد اللواء أشرف عطية، على استكمال جهود التعاون المثمر والبناء بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي والمعونة الألمانية بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك ضمن الإدارة التشاركية فى مجال الحفائر الأثرية بالتعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية والمنظمات الدولية.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على السياحة والآثار في أسوان، أن هيئة" GIZ Egypt" بإعداد مشروع جديد بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لدعم الإدارة التشاركية لموقع قبة الهوى على الضفة الغربية لأسوان، مشيراً إلى أن هذا المشروع يهدف لتنفيذ إدارة تشاركية للموقع مع المجتمعات المحلية بتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن جهود دعم الاكتشافات الأثرية.

وأضاف عبد المنعم سعيد أنه بالتوازى سيتم تنظيم ورشة عمل تدور حول اكتشافات مقابر النبلاء بجبل الهوا غرب أسوان، والتى تمثل تحفة جمالية وتاريخية مواجهة لكورنيش النيل، موضحاً أنه جار استكمال تنفيذ مشروع إنارة للبر الغربى ومقابر النبلاء التي تضم نحو 100 مقبرة لعصور تاريخية مختلفة، حيث كانت هذه المقابر لحكام مدينة أسوان.