"محدش هيفرش هنا".. بائع خضار يقتل زميله في مشاجرة بسوق شبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قُتل بائع، على يد زميله طعنًا بالسكين في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على مكان البيع في السوق.

وجرى نقل المجني عليه مصابا إلى المستشفى ولقي مصرعه أثناء محاولة إسعافه وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد تلقي المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، إشارة من المستشفى بوصول "م ص ا" 23 سنة، بائع خضار، جثة هامدة، إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد.

توصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة بائع زميل المجني عليه في سوق شبين القناطر، نشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلاف على مكان البيع، فقام المتهم بطعن المجني عليه، وجرى نقله للمستشفى وألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحس المتهم.