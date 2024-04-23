خارجية قطر: مكتب "حماس" سيبقى في الدوحة طالما وجوده "مفيد وإيجابي" للوساطة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّ المكتب السياسي لحركة "حماس" سيبقى قائمًا في الدوحة طالما أن وجوده "مفيد وإيجابي" لجهود الوساطة التي تبذلها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك تعليقًا على تقارير حول احتمال نقله إلى دولة أخرى.

وقال في مؤتمر صحافي يعقده بشكل أسبوعي "طالما أن وجودهم (قادة حماس) هنا في الدوحة... مفيد وإيجابي لجهود الوساطة، فإنهم سيبقون هنا".

وتستضيف قطر مكتبًا سياسيًا لحركة حماس منذ عام 2012.

وأكد المتحدث أن مكتب حماس في الدوحة "أنشئ بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وجهات أخرى لضمان وجود قناة اتصال تُنجح أي وساطة تقودها قطر بين الجانبين ونجح في إنجاز العديد من الوساطات خلال السنوات الأخيرة".

ومنذ أشهر، تقود قطر جهود وساطة مع مصر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة واستعادة أسرى إسرائيليين في غزة.

وأضاف الأنصاري "طالما هذا المكتب يؤدي هذا الدور بمعنى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة فلا مبرر لإنهاء" وجوده.

وشدّد على أن "قطر ملتزمة بوجود الوساطة ولكنها في مرحلة إعادة تقييم"، مكررًا تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء الماضي التي أثارت تكهّنات باحتمال مغادرة حماس الدوحة.