الخارجية رحبت بالتقرير الصادرعن لجنة المراجعة المستقلة لتقويم عمل الأونروا

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان، بالتقرير الصادر عن لجنة المراجعة المستقلة لتقويم عمل الأونروا، وقدرت عملها".
كما قدرت "خلاصات التقرير حول عدم وجود بديل للانروا، وأهمية استمرار عملها لأنها تعطي أملا بإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، وحصولهم على دولتهم المستقلة الموعودة، وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة".
واكدت ان ذلك"يتكامل ذلك مع الجهود والحملة الديبلوماسية التي بذلها الجانب اللبناني للإضاءة على أهمية هذه الهيئة، وضرورة تمويلها للإستمرار برسالتها، وفقا لمقاصد الامم المتحدة ومبادئها".
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