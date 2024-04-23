غارتان إسرائيليتان على بليدا وعيتا الشعب وقصف مدفعي استهدف أطراف حانين

نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وفق لما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب. هذا، واستهدف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة حانين بالقذائف المدفعية، ونفّذ غارة جوية على بلدة بليدا. وكان قد نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدف فيها أطراف بلدة حولا، في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان.

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