تعميم لميقاتي الى المؤسسات العامة الادارية لاعطاء العاملين تعويض المثابرة

اصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما الى جميع المؤسسات العامة الادارية حمل الرقم 13/2024 لاعطاء العاملين تعويض المثابرة، جاء فيه: "عطفا على التعميم رقم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 والذي طُلب فيه الى جميع الادارات العامة اعتماد الشروط والمعايير والاصول لإعطاء العاملين لديها تعويض مثابرة، يطلب إليكم وفي حال استيفاء الشروط والمعايير والاصول التي تضمنها التعميم رقم 6/2024، إعطاء العاملين لديكم تعوض المثابرة أسوة بأقرانهم في الادارات العامة".

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