رئيسي: إذا هاجم الكيان الصهيوني أراضينا فليس من الواضح أنّه سيبقى شيء من هذا الكيان

ذكر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أنّه "إذا هاجم الكيان الصهيوني أراضينا فإن الظروف ستتغير تمامًا وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا الكيان أي شيء"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.

ولفت، خلال كلمة له أمام النخب العلمية والثقافية في جامعة "جي سي يو" في لاهور الباكستانية، إلى أنّه "لا شك لدينا أن مقاومة شعب فلسطين وغزة ستحرر القدس الشريف. وليس لدينا شك في أن الكراهية التي نشأت في العالم الإسلامي والعالم الإنساني تجاه الصهاينة والأميركيين ستصبح انتقامًا للأمم ونهاية النظام الصهيوني ونهاية هذا النظام القاتل للأطفال".