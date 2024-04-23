المالية دعت المكلفين إلى التصريح وتسديد الضرائب المتوجبة عن السنوات 2023 وما قبل

دعت وزارة المالية المكلفين إلى الإستفادة من أحكام المادة 41 من قانون الموازنة العامة للعام 2024 والمبادرة إلى التصريح وتسديد الضرائب المتوجبة عن السنوات 2023 وما قبل، وذلك ضمن مهلة حدها الأقصى 15/8/2024 ضمناً دون أي غرامات تحقق أو تحصيل.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه

- يتوجب أن تقدم التصاريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية العائدة للأعوام 2018 وما قبل عبر شركة بريد لبنان ش.م.ل. (Liban Post) على نماذج ورقية، والكترونياً عن الإيرادات العائدة للسنوات 2019 وما بعد.

بالنسبة للمكلفين المكتومين (المكلفين الذين حصلوا على إيرادات رؤوس أموال منقولة أجنبية ولم يصرحوا عنها سواء كانوا مسجلين لدى الإدارة الضريبية أو غير مسجلين لديها): يتوجب عليهم التصريح وتسديد الضريبة عن الإيرادات المحققة اعتبارا من العام 2015 وما بعد، على أن يتم اعتماد سعر 1507.5 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الإيرادات لغاية 2020، و27.400 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الإيرادات عن عام 2021، وإذا كانت تلك الإيرادات بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي، يتم تحويل تلك العملة إلى الدولار الأميركي وفقاً لمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تحول تلك الإيرادات إلى الليرة اللبنانية وفقاً لما ورد أعلاه، والتصريح عن إيرادات الأعوام 2022 وما بعد بذات عملة الإيراد وفقاً للقرار رقم 322/1 تاريخ 15/5/2023 المشار إليه أعلاه.

- بالنسبة للمكلفين الذين سبق لهم أن صرحوا عن إيرادات رؤوس أموال منقولة أجنبية ولم يصرحوا عن تلك الإيرادات في أي سنة أخرى: يتوجب عليهم التصريح وتسديد الضريبة عن أي إيرادات تحققت اعتبارا من العام 2017 وما بعد ولم يتم التصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة عليها، على أن يتم اعتماد سعر 1507.5 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الإيرادات لغاية 2020، و27.400 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الإيرادات عن عام 2021، وإذا كانت تلك الإيرادات بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي، يتم تحويل تلك العملة إلى الدولار الأميركي وفقاً لمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تحول تلك الإيرادات إلى الليرة اللبنانية على سعر 1507.5 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد والتصريح عن إيرادات الأعوام 2022 وما بعد بذات عملة الإيراد وفقاً للقرار رقم 322/1 تاريخ 15/5/2023 المشار إليه أعلاه.

- يتم تسديد الضرائب لدى فروع المصارف العاملة في لبنان نقداً أو من خلال نظام التحويل المصرفي swift على أن يتم التحويل حصراً من الحسابات المصرفية الخارجية (EXTERNAL ACCOUNTS FRESH).