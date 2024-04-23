العمار احتفل بعيد مار جرجس في كنيسة جدرا: الإيمان هو المحرك الأساسي لحياتنا اليومية

ترأس راعي أبرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمار قداسا احتفاليا في كنيسة مار جرجس في جدرا بمناسبة عيد شفيع البلدة.

وألقى المطران العمار عظة من وحي المناسبة، اعتبر فيها أن "عيد مار جرجس، هو وقفة روحية لنا جميعا، لنعود ونستمد من روحانية هذا الشفيع قوة الإيمان والثبات عليه"، مشددا على ان "الإيمان هو المحرك الأساسي لحياتنا اليومية"، داعيا الى أن "نبقى متحدين بكلمة يسوع المسيح الذي قال: أنا الكرمة وأنتم الأغصان"، شارحًا باسهاب المعاني العديدة والهامة لهذه الكلمة.

وأكّد "أهمية ثبات هذه الكرمة في الأرض والبيئة وفي الأجواء لتكون مصدرًا للثمار الجيّدة"، وأشار إلى "ضرورة التمسك بوصايا وتعاليم ربنا يسوع المسيح"، مؤكدًا أنّ "مار جرجس هو مثالًا حيًا وحاضرًا معنا لا يمكن ان يموت لا في الزمان ولا في المكان".

وكانت كلمة شكر للمونسنيور جوزف القزي، وقال: "سنبقى نحمل مشعل الإيمان والشهادة والمحبة مع كل أهلنا في الاقليم والشوف الأعلى والجنوب الذين يستشهدون في سبيل الإيمان والحفاظ على الوطن"، مؤكدا أن "جدرا وكنيستها ستبقى واحة للتلاقي والمحبة والإيمان والوحدة وسدا منيعا بوجه الأعداء التي تتربص بوطننا".