بعد الموجة الحارة.. "الأرصاد": انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بدءًا في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اعتبارًا من الجمعة المقبلة، تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة بمقدار 6 درجات مئوية، لتصل إلى 34 درجة مئوية.

وأضافت "شاكر"، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبه أمطار تصل إلى رعدية في البحر الأحمر وجنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 41 درجة مئوية غدا الأربعاء، ثم تتراجع بمقدار 9 درجات مئوية بعد ذلك.

وأشارت إلى أن طقس الأيام المقبلة يصاحبه أمطار رعدية وأتربة ورياح؛ مما يزيد الشعور بالبرودة خلال ساعات الليل، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة المحسوسة، والتي قد تكون أقل من المتوقع خاصة في القاهرة والسواحل الشمالية.

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