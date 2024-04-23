النيابة العامة تترافع في قضية مقتل شاب تدخل لفض مشاجرة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

تنظر محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة من جلسات محاكمة شابين؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 1963 جنايات قسم شرطة فاقوس لسنة 2023، بقتل شابًا لمحاولته التدخل لفض مشاجرة بينهما وآخر في نطاق قسم فاقوس.

وتشهد جلسة اليوم الثلاثاء، والتي تنعقد برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي وخالد محمد حافظ ومحمد صالح القطان، وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم، مرافعة النيابة العامة في القضية.

تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 1312 كلي شمال الزقازيق لسنة 2023، لليوم السادس من شهر مارس من العام المنصرم، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "إيهاب ث م ف" و"محمد ع ع د" إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامهما بقتل المجني عليه "علاء محمد عبدالعزيز" لمحاولته التدخل لفض مشاجرة بين المتهمين وشخص آخر.

أمر الإحالة أسند إلى المتهمين أنهما قد قتلا المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك بأنه إثر مشاجرة بين المتهمين وشخص آخر، ولمحاولة المجني عليه فض النزاع، استشاط المتهمان غضبًا إثر ذلك، فتعدى المتهمان عليه بالضرب؛ إذ سدد المتهم الأول ضربة باستخدام حجر استقرت برأس المجني عليه فسقط أرضًا، ثم ضربه المتهم الثاني باستخدام أداة (شومة) استقرت برأسه فأحدثا إصاباته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وهي الإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه على النحو الوارد تفصيلًا في التحقيقات.