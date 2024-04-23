بقيمة 500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة القادمة والتي تم تحديد قيمتها بمبلغ 500 جنيهًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن وزارة العمل بدأت صرف منحة العمالة غير المنتظمة خلال الفترة الحالية؛ تزامنًا مع عيد

العمال.

وأوضح المصدر، أن وزارة العمل تصرف منح دورية للعمالة غير المنتظمة في مواعيدها، وهي "منحة عيد الفطر المبارك، ومنحة عيد الأضحى المبارك،

ومنحة عيد العمال، ومنحة المولد النبوي".

وأشار، إلى أن وزارة العمل استحدثت منحا جديدة للعمالة غير المنتظمة وتشمل منحة شهر رمضان وعيد العمال الجديد؛ ليصبح بذلك عدد المنح

الدورية للعمالة غير المنتظمة 6 منح.

وأكد المصدر، أنه يتم تحديد العمالة غير المنتظمة المستحقة للمنحة من خلال مفتشي العمل والتشغيل في مواقع العمل وأصحاب الأعمال الذين

يمتلكون مشروعات مقاولات.

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