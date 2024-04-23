الموازنة العامة تقدر سعر الدولار بـ45 جنيها في السنة المالية المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قدر مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024-2025 سعر الدولار عند 45 جنيها لكل دولار، وفق ما كشفه البيان الاحصائي للهيئات الاقتصادية في مشروع الموازنة العامة.

وحدد الخليج 365 سعر الدولار الذي تتوقعه وزارة المالية في السنة المالية الجديدة بقسمة الإيرادات المقدرة لهيئة قناة السويس بالجنيه على الإيرادات ذاتها المقدرة بالدولار.

وقدرت موازنة العام المالي المقبل إيرادات عبور السفن والخدمات الملاحية بالدولار ما يعادل نحو 9 مليار دولار، فيما قدرت الإيرادات بالجنيه بنحو 405 مليارات جنيه، وفق البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية بالموازنة العامة للدولة.

كان قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف دفع سعر الدولار للارتفاع بنحو 60% مقابل الجنيه ليرتفع من 30.94 جنيه في مطلع مارس الماضي إلى نحو 50 جنيها قبل أن يتراجع إلى نحو 48 جنيها بنهاية عمل البنوك اليوم.

وقدرت وزارة المالية العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل بنحو 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.3% من الناتج المحلي مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلي بنهاية العام المالي الحالي بقيمة 555 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.