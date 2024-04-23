النشرة: قصف مدفعي اسرائلي على أطراف شبعا وكفرشوبا وغارة حربية على حانين

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بقصف مدفعي اسرائلي على أطراف شبعا وكفرشوبا. كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفا بلدة حانين، وقد سمع دوي الغارة في مناطق عدة من الجنوب.

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