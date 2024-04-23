أفادت قناة "الجديد"، بأنّ "التيار الوطني الحر سيحضر جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية الخميس كما سيصوت مع التمديد ضد الفراغ". وكشفت أنّ "النائب نعمة افرام لن يحضر جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية الخميس وذلك بداعي السفر". هذا، وأكّدت أنّ "النائبة حليمة قعقور ستحضر جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية ولكنها لن تصوت للتمديد".

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: "الوطني الحر" سيصوّت لصالح التمديد للبلديات بالجلسة النيابية وافرام لن يحضر بداعي السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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