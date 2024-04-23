قوى الامن عممت صورة المفقودة من الدكوانة كارول محمد رباح

اشارت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة في بيان، الى انها تُعمِّم بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: كارول محمد رباح (مواليد عام 2005، لبنانيّة) والتي غادرت بتاريخ 20-4-2024 منزل ذويها الكائن في محلة الدكوانة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

واملت من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الدكوانة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 688722-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.