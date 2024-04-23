اجتماع لمدارء المدارس في صور بنت جبيل مرجعيون: لعدم سلخ الجنوب تربويًا عن باقي المناطق وإجراء امتحانات موحّدة على كافة الاراضي اللبناني

عُقد في ثانوية صور المختلطة، استكمالًا للاجتماعات التي عُقدت أمس في دار معلمين تبنين وفي سياق المبادرة التربوية التي اطلقها المكتب التربوي في حركة امل والدكتور اشرف بيضون، اجتماعًا حاشدًا للمديرين في التعليم الرسمي الثانوي والابتدائي بحضور النائبين أشرف بيضون وعلي خريس والمسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في حركة امل المهندس علي اسماعيل والمسؤول التربوي الدكتور حسين عواركة. وبعد النقاشات المعمّقة توصل المجتمعون إلى توصيات من قبل مدراء المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في أقضية صور - بنت جبيل- مرجعيون:

1- عملًا بمبدأ المساواة، عدم سلخ الجنوب تربويًا عن باقي المناطق اللبنانية وإجراء امتحانات موحّدة على كافة الاراضي اللبنانية انطلاقًا من الأوضاع الاستثنائية الجنوبية وانطلاقًا من الرزنامة التربوية الجنوبية.

2- الإبقاء على المواد الاختيارية التي كانت عليه في العام الماضي.

3- تقليص المنهج انطلاقًا من تقليص العام الماضي مع ضرورة إجراء تقليصات إضافية انطلاقًا من الحد الأدنى للمنهاج الفعلي في مدارس الجنوب وتراعي تأثيرات الوضع الأمني وانعكاساته الاجتماعية والنفسية والصحية على الطالب الجنوبي خصوصًا واللبناني عمومًا.

4- إلغاء الامتحانات الموحّدة الخاصة بشهادة الصف التاسع الأساسي لعدم جدوى تربوية منها وصعوبة إجرائها لوجستيًا.

5- مراعاة لجان الامتحانات أثناء إعداد المسابقات الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية لطلبة لبنان انطلاقًا من الجنوب.

6- ختامًا، كلنا ثقة بمعالي وزير التربية لتفهمه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر فيها التربية في لبنان عمومًا وفي الجنوب خصوصًا. فلتكن البوصلة التربوية الجنوبية هي معيار مقاربة الامتحانات الرسمية.