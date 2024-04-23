مصطفى حمدان وجّه نصيحة إلى من يستهدف اللواء صليبا: مخطئ في حساباته المهنية والوطنية

أشار أمين الهيئة القياديّة في "حركة الناصريين المستقلّين- المرابطون"، مصطفى حمدان، في تصريح، إلى أنّه "في لبنان رابطة "البلا حياء" السياسي والقضائي، يزدادون وقاحة وتفرعنًا، لدرجة أنه في ظل عدم تحمّلهم المسؤولية السياسية، وتخليهم عن مسؤوليتهم الوطنية في إدارة ما تبقّى من البلد، يتطاولون على الذين أخذوا قرارهم بحماية أمن البلد، بالحفاظ على أرواح المواطنين، من فلتان زعرانهم وزعران معلميهم".

وقال: "إنهم قادة الأجهزة الأمنية، الذين يؤتمنون على استمرارية وجود وطننا بدافع شرفهم العسكري، وضميرهم الوطني والانساني".

وأضاف حمدان "نصيحة إلى من يستهدف المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، فإنّه مخطئ في حساباته المهنية والوطنية، الذي يجب أن يحقق معه ويحاسب هو أنتم، وليس الشرفاء والمضحين والأوفياء لوطننا لبنان".

وشدد على أنّ "إنجازات جهاز أمن الدولة الأمنية والوظيفية، تشهد على قيمة الدور الذي يقوم به اللواء صليبا في هذه المرحلة الخطرة التي نعيشها".