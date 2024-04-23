مسيرة في ذكرى الابادة الارمنية انطلاقا من برج حمود وصولا الى انطلياس

انطلقت مسيرة بالمشاعل من مركز شاغرويان في برج حمّود في اتجاه بطريركية الأرمن الأرثوذكس في أنطلياس، لمناسبة الذكرى ال109 للإبادة الأرمنية، بدعوة من الأحزاب الأرمنية ال 3، الطاشناق والهنشاك والرامغفار، وسط تدابير امنية مواكبة للمسيرة.

وتقدم المسيرة الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، النائبان نقولا الصحناوي وجان طالوزيان الوزراء فارتينيه أوهانيان، فريج صابونجيان ويعقوب الصراف، ممثل حزب الرامغفار أواديس داكيسيا وممثل حزب الهنشاك فانيك داكيسيان، وشخصيات سياسية وحزبية.