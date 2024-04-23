في حواره للوفد|إعلامي تشادى: الرئيس المؤقت الأوفر حظًا بالانتخابات الرئاسية والمعارضة تقاطع

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الكاتب الصحفي حسن جدة عمر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأحداث إنفو ومسؤول الرياضة والثقافة بتلفزيون التشادي، عن مستجدات الانتخابات الرئاسية فى انجامينا، المقرر انعقادها 5 مايو2024، عن اعتماد المجلس الدستوري في مارس الماضي، 10 ملفات استوفت شروط الترشح لانتخابات.

كيف تبدو ملامح معركة الانتخابات الرئاسية التشادية؟

وفي حوار مع “جريدة الخليج 365”، قال جدة، إن يسابق في الانتخابات الرئاسية التشادية لعام 2024، عشرة مرشحون غالبيتهم من جنوب تشاد، ما عدا رئيس الحزب الإصلاحي ياسين عبد الرحمن ساكن، ومرشح التحالف من أجل تشاد موحدة محمد إدريس ديبي المعروف بـ"محمد كاكا"، نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي انتو.

أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأحداث إنفو ومسؤول الرياضة والثقافة بتلفزيون التشادي، أن مرشح التحالف من أجل تشاد موحدة محمد إدريس ديبي المعروف بـ"محمد كاكا"، يعد المرشح الأوفر حظًا بعد أعلان 227 حزبًا سياسيًا و أكثر من 500 جمعية مدنية دعمه في الانتخابات الرئاسية 2024.

ردًا علي سؤال الخليج 365، أوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأحداث إنفو، أن المشهد السياسي فى تشاد خلال تلك الفترة، يشهد حملات انتخابية شرسة في كافة الولايات، حيث يعرض كل مرشح برنامجه السياسي ليضمن قاعدة جماهيرية واسعة كما هو الحال.

معركة ساخنة بين كاكا ومسرا

ويجرى الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي، مرشح التحالف من أجل تشاد موحدة، حملات في العاصمة التشادية أنجمينا من ثم توجه إلي عدد من الولايات البلاد، بينما رئيس حزب المحولون الدكتور سيكسى مسرا، فقد يحظى هو الآخر بقبول المواطنين.

وأوضح مسؤول الرياضة والثقافة بتلفزيون التشادي، أن الدكتور سيكسى مسرا، يشكل تهديدًا كبيرًا للرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي اتنو، في هذه الانتخابات، حيث أعلن هو ايضا حملته عبر جولة شملت جميع الدوائر العشرة للعاصمة انجمينا، من ثم توجه صوب الشمال لكسب أصوات للناخبين.

ماذا عن المرشحون للرئاسة الآخرون؟

يشارك في الانتخابات الرئاسية 10 مرشحون هم كالآتي :-

محمد إدريس ديبي إتنو - مرشح التحالف من أجل تشاد موحدة. ياسين عبدالرحمن ساكن - الحزب الإصلاحى. باهيمي باداكي البير-مرشح التجمع الوطنى للديمقراطيين التشاديين. الأدوم جرما بالتزار- مرشح الحركة الاشتراكية التشادية من أجل التجديد. بيبزون بونقور توفيل - مرشح حزب التجمع ما أجل المساواة فى تشاد. المرشحة الوحيد فى السباق الرئاسي بياسومدا ليدى-رئيسة الحزب من أجل الديمقراطية والحرية الشاملة. مانسيري لوبيسكيريو- مرشح حزب النخبة. الدكتور اسيونقار ماسرا سيكسي- مرشح تحالف العدالة والمساواة رئيس حزب المحولون. امبايمون قيد مباى بريس- مرشح حركة الوطنيين التشاديين من أجل الجمهورية. ناسرا جيماسينقار- رئيس حزب يوم جديد.

هل يثق الناخب التشادي في نزاهة العملية الانتخابية؟

قال الكاتب الصحفي حسن جدة عمر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأحداث إنفو ومسؤول الرياضة والثقافة بتلفزيون التشادي، إن وصف رؤساء الأحزاب السياسية الـ 10 الذى استبعده من القائمة بقيادة المعارض أحمد حسب الله صبيان، رئيس حزب الإتحاد الوطنى للتغيير الديمقراطي، إن هذه الإنتخابات “غير نزيهة”.

طالبت المعارضة بالإيقاف الفوري للعملية الانتخابية الجارية حاليًا، واصفين بأنها" مسرحية".

أوضح الكاتب الصحفى حسن، أن المعارضة عقدت مؤتمرًا صحفيًا، ناقشت فيه الوضع الحالي، مناشدين الأحزاب السياسية المستبعدة من الانتخابات:" أسسه منصة لنشر آراءهم حول الاوضاع السياسية في البلاد، مؤكدين عدم اعترافهم بالانتخابات، وطالبه من المجتمع التشادي، بعدم المشاركة فى هذه الإنتخابات".

في حديثه عن الوضع الدستورى؟

أوضح الكاتب الصحفي حسن جدة عمر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأحداث إنفو ومسؤول الرياضة والثقافة بتلفزيون التشادي، أن هذه الانتخابات ستمهد الطريق لعودة تشاد، إلى النظام الدستور بعد فراغ دستورى دام ثلاثة سنوات عقب الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو، وتعين نجله محمد ادريس ديبي اتنو كرئيس انتقالى .

الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية التشادية:-

سيصوت التشاديون بتاريخ السادس من مايو المقبل لعام 2024، لاختيار من سيقود البلاد لخمس سنوات قادمة من بين المترشحين العشرة .

21 مايو لعام 2024، إعلان النتائج المؤقتة للجولة الأولي.

5 يونيو 2024، إعلان المجلس الدستورى للنتائج النهائية.

من 6 إلي 20 يونيو 2024، الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية .

22 يونيو 2024، تجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

7 يوليو 2024 سيتم إعلان النتائج المؤقتة.

20 يوليو 2024 ستعلن النتائج النهائية للدورة الثانية من قبل المجلس الدستوري.

رئيس الوزراء التشادي الحالي

حملات الانتخابية

الرئيس المؤقت التشادى محمد إدريس ديبي