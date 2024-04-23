أوكرانيا تخصص 200 مليون دولار أمريكي لبناء تحصينات دفاعية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء الأوكراني، تخصيص 8 مليارات هريفنا (العملة الأوكرانية) (حوالي 200 مليون دولار أمريكي) لبناء تحصينات دفاعية من خلال إعادة توزيع نفقات ميزانية الدولة.

ونقلت وكالة أنباء "يوكراين فورم"، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء دينيس شميهال، قوله، خلال اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء، إنه "منذ بداية عام 2024 ، خصصنا ما يقرب من 38 مليار هريفنايا (حوالي 950 مليار دولار أمريكي) لتحصين خطوط الدفاع .. ولن نتوقف عند هذا الحد".

وأضاف شميهال "مهمتنا هي إنشاء سور دفاعي موثوق به يحمي جنودنا ويعطي المزيد من المزايا لجيشنا في ساحة المعركة".

كان مجلس الوزراء الأوكراني قد خصص في 2 أبريل الجاري مبلغاً إضافياً قدره 5.6 مليار هريفنا أوكراني لبناء التحصينات.

اليونان ترفض إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، أن بلاده أوضحت أنها لا تنوي إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، لكي لا تتعرض قدرات الدفاع الجوي في البلاد للخطر.

وقال ماريناكيس، اليوم الثلاثاء، عبر محطة الإذاعة الوطنية "ريال إف إم": "أوضحت اليونان أنها لا تنوي إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، وهذا من شأنه أن يعرض قدرات الدفاع الجوي في البلاد للخطر".

واتهمت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يوم أمس الاثنين، حلفاء اليونان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بممارسة ضغوط قوية على البلاد لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" و"إس-300".

الدبلوماسية السرية

وأكدت الصحيفة أنه تم ممارسة ضغوط أيضًا في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، وخلال مؤتمر صحفي يوم أمس الاثنين، شكك ماريناكيس، في التقرير، لكن المعارضة وصفت تصريحاته بأنها "غير متسقة"، واتهمت المتحدث بممارسة "الدبلوماسية السرية"، وردا على اتهامات أحزاب المعارضة، أعلن بافلوس ماريناكيس، رفض اليونان إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا.

وفي نهاية عام 2023، كانت أوكرانيا واليونان، تتفاوضان بشأن توفير الضمانات الأمنية.

فيما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة في منطقة العملية الخاصة، وضربت تشكيل المشاة الآلي 59 واللواء الآلي 72 ولواء الدفاع الأرضي 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستارومايورسكوي وفودياني وأوروجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.