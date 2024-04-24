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وزير الخارجية في الاتحاد السويسري يلتقي مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى وزير الخارجية في الاتحاد السويسري إغناسيو كاسيس، اليوم، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، الذي يزور العاصمة بيرن حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبان وسبل تعزيزه وتفعيله في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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