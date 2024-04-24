رئيس شعبة الدواجن يزف بشرى للمواطنين بشأن الأسعار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن "النقطة الميتة" في صناعة الدواجن تعتبر ما بين عيدي الفطر والأضحى، مبينا أنه لا يوجد الكثير من الطلب على شراء الدواجن في هذه الفترة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء أنه يجب أن يحدث انخفاض في أسعار الذرة على العلف لأنه من المدخلات الرئيسية لصناعة الدواجن، كما أن فول الصويا انخفض سعره أيضا، مبينا أنه يجب ألا يزيد سعر طن العلف عن 20 ألف جنيه، ولكنه يتراوح بين 22.5 إلى 24.5 ألف جنيه.

وتابع: "آخر سعر للدواجن بنهاية رمضان كان 93 جنيها للكيلو في المزرعة وتصل للمستهلك إلى 105 جنيهات، مؤكدا أن سعرها في المزرعة حالياً يصل إلى 73 جنيها".

وأشار السيد إلى أن هناك انخفاضا وصل لـ 20 جنيها، وتصل الدواجن للمستهلك بـ 83 جنيها، موضحا أنه سعر جيد بناء على الانخفاضات التي كانت متوقعة.

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