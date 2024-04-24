إعلام عبري: مخاوف من إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن هناك رسائل وصلت إلى إسرائيل تشير لتزايد احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار.

وأشارت القناة العبرية إلى أن هناك مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بالمحكمة الجنائية الدولية، قولهم إن التوجه لإصدار أوامر اعتقال لم يكن ليحدث دون ضوء أخضر أمريكي.

وأوضحت القناة العبرية أن نتنياهو طلب مساعدة وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا بالقضية أمام المحكمة الجنائية الدولية.