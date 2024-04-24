متحدث الإسكان: 11 ألف طلب عبر بوابة الاستثمار.. والصعيد الأكثر إقبالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن بوابة الاستثمار الأجنبي تم إنشاؤها منذ شهر فبراير هذا العام، مشيرا إلى أن طلبات تسجيل الحساب الإلكترونى وصلت لـ 11300 طلب لفرص استثمار بالدولار للتحويل من الخارج في 36 مدينة جديدة.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عن قناة الحياة ،اليوم الثلاثاء ،أن مدن الصعيد هي الأعلى في الطلب، ومدن الجيل الرابع.

وتابع: "بعد إنشاء طرق ومرافق ذكية وشبكة بنية تحتية، بدأ المستثمر الدخول بقلب جرئ والدخول بالاستثمارات"، موضحا أن هناك إقبال كبير جدا على المدن الجديدة، وهناك 3625 شركة تطلب فرص استثمارية، ويبحثون عن فرص جديدة، وطريقة التقدم.