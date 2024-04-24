التموين: تراجع سعر طن الأرز 20% وطن الدقيق 6 آلاف جنيه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن وجود توجيهات رئاسية بزيادة احتياطي السلع الاستراتيجية، مبينا أن رغيف الخبز يمثل أهمية قصوى ولا غنى عنه لدى المصريين، قائلا:" 72 مليون مواطن يحصلون على رغيف الخبز يوميا، كما أننا نستهدف زيادة السلع التخزينية للأقماح".

وأضاف عشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تستهدف زيادة السلع التخزينية للصوامع والهناجر بنسبة 20%، لافتا إلى أن الدولة تخطط لإنشاء صوامع حقلية قريبة من الأراضي والفلاح، ويتم إنشاؤها بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وكشف مساعد أول وزير التموين، عن الحديث مع شركات أجنبية خاصة لتوطين صناعة الصوامع الحقلية في مصر، مشددا على أن هناك توجيهات رئاسية من أجل توطين الصناعة في مصر.

وأشار عشماوي، إلى أن البنك المركزي يساهم في توفير التمويل اللازم من العملة الأجنبية، وهناك مخطط من قبل الدولة لزيادة إنتاجية الذرة الصفراء والصويا.

وأكد أن رئيس الوزراء وجه البنك المركزي بتوفير كل التمويلات اللازمة من أجل السلع، كاشفا عن انخفاض سعر الدقيق من 22 ألف للطن إلى 16 ألفا، مع انخفاض سعر طن الأرز بنسبة 20%، وتوفير سلعة السكر في الأسواق بالسعر المحدد من الدولة.