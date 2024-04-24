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الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية تعلن ارتفاع صادراتها غير البترولية.. التفاصيل

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ياسر رشاد - القاهرة - في ظل أزمات الشرق الأوسط أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية ، اليوم الأربعاء الموافق 15 شوال1445هـ/ 24 أبريل 2024، ارتفاع صادراتها غير البترولية.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أنه وفق لتقريرها عن شهر فبراير الماضي، على أساس سنوي، ظهر الآتي:

  • ارتفاع الصادرات غير البترولية، والتي تشمل إعادة التصدير بنسبة 4.4%.
  • انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير 4.1%.
  • ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 32.3% في نفس الفترة.
  • انخفضت الصادرات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنسبة 2% في فبراير الماضي، إلى 95.026 مليار ريال مقارنة بنحو 96.97 مليار ريال في شهر فبراير من 2023، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.8% إلى 73.16 مليار ريال.
  • انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في شهر فبراير من 2024 إلى 77% مقارنة بنسبة 78.4% في الشهر المماثل من العام الماضي.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فقد أوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء، أن مستوى الوارادت، ارتفع بنسبة 12.3% في فبراير الماضي، فيما انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 21.8% في فبراير 2024، على أساس سنوي».

وأشارت الهيئة أن أهم السلع المستوردة كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والتي تشكل (21.5%) من إجمالي الواردات، وارتفعت بنسبة 14.6% عن شهر فبراير 2023، ثم معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 11.5% من إجمالي الواردات والتي انخفضت بنسبة 12.7% عن شهر فبراير 2023م.

">April 24, 2024

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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