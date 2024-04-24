كركي أصدر مذكرة لاحتساب اشتراكات صندوق الضمان على أساس حدّ أدنى للأجور 18 مليون ليرة

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مذكرة إعلامية بتاريخ 2024/4/24، حملت الرقم 754 قضى بموجبها احتساب الإشتراكات في الصندوق للمؤسسات والفئات الخاصة وفق الحد الأدنى الرسمي للأجور البالغ 18 مليون ليرة لبنانية.

وأوضحت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماع، في بيان، أنّ ذلك يأتي "بناء على أحكام المرسوم رقم 13164 تاريخ 2024/4/5 المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء معيشة والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 16 تاريخ 2024/4/18.

وأشارت المديرية، إلى أنّه إعتباراً من 2024/4/1 ومن أجل احتساب اشتراكات المؤسسات، يحدد الحد الأدنى للأجر الشهري ب 18 مليون ل.ل. والحد الادنى الرسمي للاجر اليومي 820.000 ل.ل.

ويحدّد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ب 90 مليون ل.ل. أي ما يعادل 5 أضعاف الحد الأدنى الشهري.

ثانيا: اشتراك السائقين العموميين الشهرية اعتباراً من 2024/4/1 وفق الجدول التالي:

ثالثا: إشتراك باعة الصحف والمجلات الشهرية اعتباراً من 1/4/2024 وفق الجدول التالي:

رابعا: إشتراك المخاتير الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 2024/4/1:

ما يدفعه المختار 648,000 ل.ل

ما تدفعه الدولة 2,592,000 ل.ل

خامسا: اشتراك الطلاب الجامعيين السنوية لفرع المرض والامومة:

اشتراك الطالب الجامعي 5,400,000 ل.ل

اشتراك كل مستفيد على عاتقه 5,400,000 ل.ل

سادساً : إشتراك الاطباء المتعاقدين مع الصندوق الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 2024/4/1:

اشتراك الطبيب: 4,950,000 ل.ل

سابعاً: إشتراك المضمونين الاختياريين الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 2024/4/1:

إشتراك المضمون الاختياري من فئة اصحاب العمل: 4,050,000 ل.ل

إشتراك المضمونين الاختياريين من باقي الفئات: 3,240,000 ل.ل

ثامنا: اشتراك المضمونين المتقاعدين الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 1/4/2024:

إشتراك المضمون المتقاعد: 1,620,000 ل.ل

تاسعا: تعويض نفقات الدفن اعتباراً من 2024/4/1:

تحدد قيمة تعويض نفقات الدفن المنصوص عنها في المادة 27 من قانون الضمان الاجتماعي بـ27 مليون ل.ل.