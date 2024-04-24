أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ أكثر من 14 غارة جوية بالصواريخ استهدفت أطراف بلدتي عيتا الشعب وراميا في جنوب لبنان. في السياق، زعم الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ أكثر من 14 غارة بالصواريخ على أطراف راميا وعيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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