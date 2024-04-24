اسطفان تمنى على ميقاتي اصدار مذكرة باعتبار يوم "خميس الأسرار" عطلة رسمية

أجرى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان اتصالا برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، متمنيا عليه اصدار مذكرة يعلن فيها اعتبار يوم "خميس الأسرار" لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي عطلة رسمية، لأهمية هذا الحدث لدى الكنيسة الشرقية.
وتواصل ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي للغاية نفسها، ووعد اسطفان بالعمل على اصدار هذه المذكرة والاعلان عنها في أسرع وقت.
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