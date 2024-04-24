وزير الخارجية الأردني يحذر من اجتياح رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، من اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قائلًا إنه سيؤدي إلى مجزرة جديدة.

وقال الصفدي، إن اقتحام رفح، سيضاف إلى قائمة المجازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع.

وصرح الصفدي، أن الأردن يتفق على كل اتخاذ كل ما هو ممكن، لمنع قوات الاحتلال من شن هجومًا على مدينة رفح.

وعلق الصفدي، على اتهامات قوات الاحتلال لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بأن إسرائيل عملت على تصفية الوكالة قبيل اندلاع أحداث أكتوبر، مطالبًا المجتمع الدولي بعدم السماح بذلك.

وتتهم إسرائيل، وكالة الأونروا بتورط موظفيها في أحداث الـ7 من أكتوبر، وهو ما نفاه تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة قائلًا إن إسرائيل لم تقدم دليل يثبت صحة ادعاءاتها.

وطالب الصفدي، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لوقف الحرب يكون عن طريق إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

