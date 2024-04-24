رئيس الوزراء البريطاني يقوم بأول زيارة رسمية إلى ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

من المقرر أن يزور رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك برلين للمرة الأولى اليوم الأربعاء بعد 18 شهرا من توليه منصبه.

وسيركز اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتس على المساعدات العسكرية لأوكرانيا والحرب في غزة. ومن المرجح أيضا مناقشة اتفاقية اللجوء البريطانية المثيرة للجدل مع رواندا، والتي وافق عليها البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن بريطانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من أربع سنوات، إلا أنها لا تزال واحدة من أهم حلفاء ألمانيا في الناتو ومجموعتي السبع والعشرين. وإلى جانب ألمانيا، تعد البلاد أهم مورد أوروبي للأسلحة لأوكرانيا وقد تعهدت للتو بكمية كبيرة من المساعدات العسكرية الجديدة.

وفي الشرق الأوسط، شارك سلاح الجو البريطاني مؤخرا في الدفاع ضد الهجوم الإيراني على إسرائيل، على عكس ألمانيا.

كما اجتذب اتفاق اللجوء البريطاني قدرا كبيرا من الاهتمام والانتقادات في ألمانيا. ويمكن ترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة دون وثائق سليمة على الفور إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا في المستقبل والتقدم بطلب للحصول على اللجوء هناك.