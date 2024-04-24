بخاري اطلع الخطيب على جهود اللجنة الخماسية

بحث نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، مع سفير السعودية وليد بخاري، في العلاقات بين البلدين والشعبين اللبناني والسعودي، خلال لقاء جمعهما في مقر المجلس.

واطلع بخاري الخطيب على آخر المستجدات والجهود التي تقوم بها اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان، وتم التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وما تتعرض له غزة من حرب وضرورة العمل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وشدد الخطيب على "ضرورة تعزيز التضامن العربي الإسلامي بالتشاور والحوار والتعاون بين الدول العربية والاسلامية"، منوهًا بالدور السعودي في "تعزيز هذا التضامن الذي نريده فوق كل الاعتبارت المذهبية والطائفية خدمة لمصالح الامة وشعوبها".

وأمل الخطيب أن "تفضي جهود اللجنة الخماسية في إيجاد حلول تخرج لبنان من حالة الانسداد السياسي ويتوافق اللبنانيون على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة انقاذية تخرج لبنان من أزماته المتفاقمة وتعزز اللحمة الوطنية في مواجهة العدوان الصهيوني وتعيد بناء ما هدمه".

إلى ذلك، استقبل الخطيب رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان حسن اللقيس الذي أطلعه على أوضاع الجامعة والمشاريع التي تنوي الجامعة تنفيذها ولا سيما التحضيرات لإشادة الصرح العلمي لكلية الطب، وجرى التباحث في القضايا والشؤون التربوية والوطنية.

هذا، واستقبل رئيس مجلس إدارة مستشفى الزهراء يوسف فارس على رأس وفد من المستشفى، أطلع الخطيب على أوضاع المستشفى. وكانت مناسبة جرى خلالها التباحث في القضايا والشؤون الصحية والاستشفائية.