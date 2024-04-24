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قائد الجيش التقى أبو الحسن وريزا وبحثوا الأوضاع العامة في لبنان

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب هادي أبو الحسن، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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