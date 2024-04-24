طوني فرنجية بحث مع نعيم قاسم في المواضيع السياسية الداخلية والإقليمية

زار النائب طوني فرنجية، يرافقه القياديان في تيار "المردة" شكيب خوري وبيار بعقليني، نائب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم. وتناول المجتمعون المواضيع العامة والسياسية الداخلية والإقليمية، وخاصة موضوع تطورات الوضع في غزة وجنوب لبنان.

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