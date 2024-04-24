نيويورك تايمز: إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 ، إن إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، وهذا سيزيد من عدد القتلى في غزة بشكل كبير.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الاتفاق ستسمح لحركة حماس بالبقاء وإعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف القتال في قطاع غزة ، مشيرين الي أن السبيل الوحيد لحمل إسرائيل على وقف عملية رفح هو صفقة لإطلاق سراح الرهائن.

ورجح المسؤولون الامريكيون أن تظل حركة حماس قوة في قطاع غزة عندما ينتهي القتال.

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وأوضحوا أن سرعة إعادة بناء حركة حماس ستعتمد على قرارات إسرائيل في مراحل الحرب التالية وبعدها ، مطالبين إسرائيل بإعلان النصر على الحركة والتحول لقتال مختلف يستهدف كبار قادتها.

وقالوا :" إسرائيل لم تدمر حماس ولا تستطيع لكنها جعلت احتمال تكرار هجوم 7 أكتوبر بعيدا

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن العملية العسكرية الوشيكة في مدينة رفح هي وحدها ما أبقى حركة حماس في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.

وأشار المسؤولون الى أن حركة حماس والمنظمات المسلحة الأخرى لا يزال لديها قوات عديدة فوق الأرض وتحتها.

وأوضحوا أن سحق حماس قد يستغرق سنوات.

وقال مسؤول في المخابرات العسكرية الإسرائيلية للصحيفة إن ما بين 4 الى 5 آلاف مقاتل صمدوا في شمال قطاع غزة.

المصدر : وكالات