السيسي يعلن انطلاق البطولة العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية، بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، لمقر انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وتنطلق البطولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نسختها الأولي، والتي تنظم خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجارى، بمشاركة 11 دولة عربية، هى: (مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات).