محور أحمد عرابي الجديد.. من فيصل للمهندسين ومحطة "الصعيد" فى دقائق - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، أن محور أحمد عرابي الجديد، يربط بين طريق المنشية بدءًا من حي الهرم وبداية محور عمرو بن العاص و شارع أحمد عرابي بالمهندسين.

وأوضحت المحافظة، أن محور أحمد عرابي الجديد يأتي؛ بطول 11 كم و عرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه وتم ربط محور أحمد عرابى بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر؛ ليكون بذلك محور بديلًا لمحور 26 يوليو من الطريق الدائرى حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.

وأشارت "الجيزة"، إلى أن محور أحمد عرابي الجديد يساهم في الوصول من فيصل للمهندسين ومحطة قطارات الصعيد فى دقائق .

يذكر أن محافظة الجيزة، بدأت منذ أيام قليلة، عملية التشغيل التجريبي لمحور أحمد عرابي الذي يربط بين محور 26 يوليو الجديد بعد التوسعة.

وتضمن هذا التشغيل التجريبي، المسار الذي يبدأ من كوبري 15 مايو ويمتد إلى الاتجاه الذي يؤدي إلى مناطق أكتوبر والشيخ زايد والطريق الصحراوي.

وينطلق المسار من نهاية شارع أحمد عرابي بالمهندسين بدءًا من مطلع الكوبري أمام مدينة الطلبة، ويصل إلى منتصف محور 26 يوليو، ثم يتجه نحو مدينة أكتوبر.

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